Feghouli maçta yok mu, neden yok? GS-Barca maçında Sofiane Feghouli olmayacak mı, neden oynamıyor? Cezalı mı, kadroda neden yok?

Sofiane Feghouli maçta olmayacak mı? Sofiane Feghouli maçta yok mu, niye yok? Sofiane Feghouli sakatlandı mı? Sofiane Feghouli cezalı mı? Sofiane Feghouli maçta olmayacak mı? Sofiane Feghouli ilk 11'de neden yok? Detaylar haberimizde...

SOFİANE FEGHOULİ MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK?

Domenec Torrent: "Feghouli kas ağrısı sebebiyle bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi."

Feghouli sakatlığı nedeniyle bu maçta oynamayacak.

GS İLK 11 AÇIKLANDI MI?

İlk 11 açıklandı:

Galatasaray'ın ilk 11'i: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

Barcelona'nın ilk 11'i: Ter Stegen - Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang

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