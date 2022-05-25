Feedback required nasıl düzeltilir? Instagram neden çöktü? Instagramda sorun mu var? - Haberler

Feedback required nasıl düzeltilir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Downdetector hizmetinin sağladığı grafiğe göre binlerce kullanıcının Instagram ile ilgili sorun yaşadığını görebiliyoruz. Son 24 saat içinde bildirilen Instagram kesintileri belirtiliyor.Instagram neden çöktü? Instagramda sorun mu var?

INSTAGRAM FEEDBACK REQUIRED NASIL DÜZELTİLİR?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.

Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir.

Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır.

iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun.

Ağınızı değiştirdikten sonra Instagram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın.

Bu sefer "feedback_required" hatası gitmiş olmalı.

Hatanın genel bir problem olduğunu da göz önünde bulundurarak, Meta tarafından düzeltilmesini bekleyiniz.

Henüz Instagram geliştiricilerinden resmi bir açıklama yok. Daha fazla bilgi edinilirse bu haberi güncelleyeceğiz.

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