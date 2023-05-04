Fedon kimdir, gerçek ismi ne? Fedon Kalyoncu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Fedon'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Fedon geliyor. Fedon'un gerçek ismi nedir merak ediliyor. Peki, Fedon kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi, doğum tarihi kaç? Fedon'un hayatı ve biyografisi haberimizde...

Fedon'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Fedon kimdir, gerçek ismi ne? Fedon Kalyoncu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? İşte detaylar...

FEDON GERÇEK İSMİ NEDİR?

Fedon'un gerçek ismi "Fedon Kalyoncu" 'dur.

FEDON KİMDİR?

Fedon Kalyoncu (d. 19 Ağustos 1946, İstanbul), Türk şarkıcı, taverna müziği yorumcusu.

Yaşam öyküsü

19 Ağustos 1946'da İstanbul'da doğdu. Babası Rum, annesi Ermenidir. Dayısı Yeşilçam oyuncusu Nubar Terziyan'dır. 1962 yılında Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktı. 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı. 1987'de Zorba Taverna'yı açtı. 1991'de şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü çıkardı. TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu.

Dedesi Kleanti Kalyoncu, Çanakkale Savaşı'nda yaşamını yitirmiştir.

Eda Kalyoncu ile evliliğinden Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Ayrıca sinema oyuncusu Nubar Terziyan'ın yeğenidir.

Albümleri

Senin İçin (12 Aralık 1991)

Aşığınım (Ekim 1992)

Nerdesin? (Haziran 1994)

Bir Kadın Var - Bi Tanem (1997)

Sevdiklerimizle (Toplama albüm, 14 Nisan 2000)

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