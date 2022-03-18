Hayatlarının her anını takipçileri ile başlayan ünlü çift hakkında detaylar merak ediliyor. Sağlık durumu merak konusu olan çift hakkında araştırmalar yapılıyor. Pekii Fedez kim? Fedez hasta mı?

FEDEZ KİMDİR?

Fedez (d. Federico Leonardo Lucia; 15 Ekim 1989), en çok 2013'te piyasa sürüldüğünde İtalyan Albümler Listesi'ne bir numaradan giriş L'arte di accontentare adlı albümüyle tanınan İtalyan rapçi, etkileyici, şarkıcı ve söz yazarıdır.

FEDEZ HASTA MI?

Sanatçı hastalığı ile ilgili tam olarak açıklama yapmadı.