Kanal 7'nin yeni dizisi Fedakar yakında başlayacak. Dizinin tanıtım fragmanını izleyenler dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Fedakar dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Fedakar dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Fedakar nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Fedakar dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Fedakar dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte ayrıntılar...

FEDAKAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fedakar dizi çekimlerinin İstanbul Şile'de yapıldığı tahmin edilmektedir. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan orman sahnelerinin Şile'de geçtiği düşünülüyor.

FEDAKAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kanal 7 ekranlarının yepyeni dizisi Fedakar, intikamın aşka dönüşünü anlatan heyecan dolu öyküsüyle hafta sonlarının yıldızı olmaya geliyor. Çocuk yaşta annesiz kalan Elif ve zengin bir ailenin tek veliahdı Tarık'ın bir kurşunla değişen hayatı Fedakar ile izleyici karşısına çıkıyor.

Kardeşinin katilinden intikam almak isteyen Tarık ve hayattaki tek tutunacak dalının katil olması gerçeğiyle yüzleşemeyen Elif'in sürükleyici öyküsü Fedakar ile izleyicisiyle buluşuyor. Annesini çocuk yaşta kaybeden Elif, kardeşleri Sefer ve Narin'e kol kanat geren fedakar bir abladır. Elif zorluklarla dolu bir hayat sürerken küçük kardeşi Narin'i kaybeder ve yanında sadece Sefer kalır. İki kardeş birbirine tutunurken Elif, hiç beklemediği bir anda kardeşi Sefer'in katil olduğu iddiasıyla yıkılır. Türkiye'nin sayılı şirketlerinden Karaca Holding'in tek veliahdı Tarık'ın mutlu ve huzurlu hayatı, canı gibi sevdiği ablasının öldürülmesiyle bir anda değişir. Tarık, ablası Yeşim'i, Sefer'in öldürdüğünü düşündüğünden kayıplara karışan Sefer'i yakalamak için Elif'i kaçırıp tutsak eder. Tarık ablasının intikamını almak için yemin ederken hiç beklenmeyen bir anda Elif ve Tarık imkansız bir aşka yelken açar.

Zaman, aşılması imkansız olan engelleri ortadan kaldırmaya yardım edecek mi? Aşkın gücü, kardeş acısını unutmaya yetecek mi? Elif'in merhameti Tarık'ın yaralarını sarabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Fedakar ile Kanal 7 ekranlarında cevap bulacak.

FEDAKAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Berkay Veli

Aybüke Yılmaz

Ceren Yavuz

Mihriban Er

Yiğit Eser

Kahraman Sivri

Özgür Yelaldı

Cihangir Köse

Doğaç Meriçliler

Eda Karagedik

Ejder Özkarslıgil

Alessa Demircan

Güneş Ebrar

Emek Büyükçelik

İhsan Gül

Ceren Korkmaz

Batuhan Hantal

Hayal Garip

Beste Kaptanoğlu