ABD Merkez Bankası FED Faiz karalı için geri sayıma girildi. Dünya piyasalarının yadından takip ettiği FED Faiz karaları ne yönde olacağı ve ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklayacak? Ocak ayı FED faiz karalı ne olmuştu? FED faiz toplantısı tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

FED faiz kararı 2023 için geri sayım başladı. FED mart ayı faiz kararı için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Fed faiz karaları dünya piyasalarını yakından etkilemesi beklenirken vatandaşlar ise Fed toplantısının ne zaman yapılacağını ve Faiz karalının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklayacak? Ocak ayı FED faiz karalı ne olmuştu? FED faiz toplantısı tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonrası FED Başkanı Powell saat 21.00 da açıklama yapacak.

FED FAİZ KARALI NE OLACAK?

FED üyeleri enflasyonun yüzde 2 seviyelerine kadar düşmesi gerektiğini ve sıkı para politikasının enflasyon düşene kadar devam etmesinden yana olduklarını belirtti. Enflasyonda son 3 ayda gerileme görülmesine rağmen düşüş yönünde daha da ivmelenme bekleyen Fed üyeleri risklerin aşağı yönlü olduğunu da kaydetti. Buna göre FED Mart ayı Faiz kararınınbir önceki aya göre enflasyon oranındaartması bekleniliyor.

OCAK AYI FED FAİZ KARALINE OLMUŞTU?

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılması 4,5-4,75 aralığına yükseltilmesi kararı alındı. FED, enflasyonun kısmen gevşediği fakat hâlâ yüksek kalmaya devam ettiği belirtti.

FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası FED faiz toplantı tarihleri şu şekilde:

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık