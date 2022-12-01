FED Toplantısı ne zaman yapılacak?

FED faiz kararı piyasalar tarafından sorgulanıyor. Dolar, altın ve kripto para yatırımcıları merakla Powell'ın açıklamasıyla FED faiz kararını öğrenmeyi bekkiyor.Peki, FED Aralık ayı toplantısı ne zaman? Arlık ayı faiz beklentisi ne? Fed faiz kararını hangi gün açıklayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2022 yılının son FED toplatışından çıkacak karar merakla bekleniyor. Döviz kurdaki hızlı yükselişin seyrinde yakından etkileyecek FED toplantısı ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, FED Aralık ayı toplantısı ne zaman? Arlık ayı faiz beklentisi ne? Fed faiz kararını hangi gün açıklayacak? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED 'in bir sonraki toplantısının ne zaman yapılacağı açıklandı. Yılın son FED toplantısı, 13-14 Aralık tarihinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak. Toplantı ardından 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini açıklayacak.

FED FAİZ KARARINI HANGİ GÜN AÇIKLAYACAK?

Faiz kararı 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak.

ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi. Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.