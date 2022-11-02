FED Toplantısının gerçekleştirileceği tarih birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve özellikle FED Toplantısı ne zaman? Sorusu ile birlikte gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Merakla beklenen FED faiz kararı herkesin gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek olan FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı gündemde. Peki, FED Toplantısı ne zaman? FED Toplantısı hangi gün, hangi tarihte gerçekleşecek? FED Toplantısı tarihi!

ABD Merkez Bankası tarafından yapılacak olan faiz artışının yüzdeliği bekleniyor. Altın, dolar, kripto para ve borsa gibi alanlarda yatırımı olan çoğu vatandaş için FED faiz kararı önemli yer tutuyor. Bu nedenle FED Toplantısı ne zaman? Sorusu birçok vatandaş tarafından büyük önem arz etmesi nedeniyle gün içerisinde birçok kez araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için FED Toplantısı hangi gün, hangi tarihte gerçekleşecek? Sorularını yanıtladık. Peki, FED Toplantısı ne zaman? FED Toplantısı hangi gün, hangi tarihte gerçekleşecek? FED Toplantısı tarihi!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısının 2 Kasım'da yapılması bekleniyor.

2022 EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen FED toplantılarının ardından FED faiz kararı belli oldu.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Piyasaların genel beklentisi Fed'in politika faizini 2 ayın ardından üçüncü ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Piyasalarda Fed'in politika faizini 1980'lerden beri ilk kez 100 baz puan artış beklentisi ise yüzde 20'de kalmıştı.

Fed'in açıklamasında, gelecek ayki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirmenin yeniden kullanılması dikkati çekti.

Fed'in ekonomik verilere yönelik projeksiyonlarında ise banka yetkililerinin 2022 sonu için ortalama faiz beklentisi yüzde 4,4 olarak kaydedilirken, 2023 sonu için ise yüzde 4,6 olarak ifade edildi.

Fed, Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde para politikası tonunu değiştirmeye başlamıştı.

Banka, mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlamıştı.

Fed, mart ayı toplantısında, 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına giden Fed, temmuz toplantısında da faiz oranını aynı oranda artırmıştı.