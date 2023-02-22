ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla beklenen FED faiz kararı öncesinde bu durum araştırılıyor. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED Faiz Kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantısı ayın kaçında?

ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan Para Politikası Kurulu takvimiyle birlikte FED faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED Faiz Kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantısı ayın kaçında? İşte detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.

Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın şubat ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.

FED OCAK AYI FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.