ABD enflasyon düşerken FED'in alacağı faiz kararı merak ediliyor ve FED toplantısı ne zaman? Sorusu gündeme geliyor. FED toplantısı dair konuya ilişkin olarak merak edilen bir diğer konu ise Faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? Sorusu oluyor. Peki, FED toplantısı ne zaman? Faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

FED toplantısı ne zaman? Sorusu FED toplantısına dair en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı dünya piyasasını yakından ilgilendiriyor. Fed faiz kararı takvimine göre, 2023 yılında 8 faiz toplantısı yapılacak. Peki, FED toplantısı ne zaman? Faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Dünya piyasalarının ve vatandaşların büyük bir merakla bir süredir beklediği yeni yılın ilk Fed toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararının 1 Şubat Çarşamba akşamı saat 21.30'da açıklanması bekleniyor.

FED'İN FAİZ KARARI NE OLUR?

En son gerçekleştirilen 14 Aralık FED faiz toplantısında faizler 50 baz puan artırılmıştı. FED Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.