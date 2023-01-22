Dünya piyasaları FED toplantısını bekliyor. ABD enflasyon düşerken FED'in alacağı faiz kararı merak ediliyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Piyasaları beklentisi ne yönde? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı dünya piyasasını yakından ilgilendiriyor. Fed faiz kararı takvimine göre, 2023 yılında 8 faiz toplantısı yapılacak. Peki, FED toplantıları ne zaman yapılacak? FED Faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED'in faiz kararı ne olur? FED faiz toplantıları ne zaman yapılacak? FED Faiz oranını arıtılırsa ne olur? Detaylar haberimizde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dünya piyasalarının büyük bir merakla bir süredir beklediği yeni yılın ilk Fed toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararının 1 Şubat Çarşamba akşamı saat 21.30'da açıklanması bekleniyor.

FEDİN FAİZ KARARI NE OLUR?

En son gerçekleştirilen 14 Aralık FED faiz toplantısında faizler 50 baz puan artırılmıştı. FED Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

FED FAİZ ORANINI ARTILIRSA NE OLUR?

ABD Merkez Bankası Fed faiz oranlarını arttırdığında, Amerikan Doları'na yönelik "yatırım talebi" de artmaya meyillidir. Amerikan Doları daha fazla faiz getirisi sunacağı için uluslararası yatırımcılar ellerindeki yabancı döviz varlıklarını Amerikan Doları'na çevirmeye meyilli olabilir.

FED FAİZ ARTILIRSA ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Fed beklentiler dahilinde faiz oranını 50 baz puan artırırsa piyasalar zaten bunu çok önceden fiyatladığı için altında sert hareketler görülmeyebilir. Eğer Fed, 75 baz puan faiz artışına giderse altın fiyatlarında baskı artabilir

FED TOPLANTILARI NE ZAMAN?

FED'in 2023 yılında gerçekleştireceği toplantı tarihleri şu şekilde: