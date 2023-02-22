FED Şubat ayı Faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

ABD merkez Bankası FED Faiz kararı için geri sayım başladı. Faiz kararı için toplantı tarihi merak ediliyor. Piyasalar faiz kararı için yapılacak toplantıya gözler çevrildi. Peki, FED Faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Piyasanın beklentisi ne yönde? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...