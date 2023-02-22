FED Şubat ayı Faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?
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ABD merkez Bankası FED Faiz kararı için geri sayım başladı. Faiz kararı için toplantı tarihi merak ediliyor. Piyasalar faiz kararı için yapılacak toplantıya gözler çevrildi. Peki, FED Faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Piyasanın beklentisi ne yönde? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
ABD Merkez Bankası'nın yeni yıl için atacağı adımlar açısından faiz kararı dünya piyasasını ilgilendiriyor. 2023'ün ikinci FED faiz toplantısının tarihi araştırılmaya başlandı. Şubat ayı faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası FED çevrildi. Peki, FED Faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın Şubat ayı FED faiz kararını yapılacak toplantı sonrası sat 21.00 da düzenleyeceği basın toplantısı ile duyurması bekleniyor.
FED OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.
FED tarafından yakılan açıklama şu şekilde:
"Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiğini bildirdi". İfadeleri kullanıldı.