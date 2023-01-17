FED Ocak ayı toplantısı ne zaman? FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed toplantısı için geri sayım sürüyor. Piyasalar FED'in açıklayacağı faiz kararını yakından takip ediyor. Gözler ABD merkez Bankası FED çevrildi. Peki, FED Ocak ayı faiz kararı ne olur? FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

FED Ocak ayı faiz toplantı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Piyasaları yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararı piyasada merak ediliyor. Peki, FED Ocak ayı faiz kararı ne olur? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı saat 21.00 de 2023 Ocak ayı FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.

FRD OCK AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

En son yapılan 14 Aralık FED Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan FED Başkanı Powell, faizler 50 baz puan artırılmıştı. Kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

FED TOPLATIN TARİHLERİ NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası FED'in 2023 yılı içerisinde gerçekleştireceği toplattı tarihleri belli oldu. FED'in gerçekleştireceği toplattı tarihleri şu şekilde: