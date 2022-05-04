FED nedir yapısı nasıldır? ABD Merkez Bankası (FED), dönem dönem toplantı takvimine göre iki gün süren toplantıların ardından faiz kararları açıklıyor bu faiz kararları ülkemiz piyasaları dahil tüm küresel para piyasalarını etkilemektedir. Bilhassa faiz kararlarının açıklanacağı günlerde merak konusu olan FED hakkında FED nedir, yapısı nasıldır? FED açılımı nedir? FED neden önemli? soruları merak konusu oluyor. İşte detaylar...

FED NEDİR?

FED, 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. FED'in açılımı Federal Reserve'dür. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

ABD Kongresi, Federal Rezerv Yasası'nda para politikası için üç temel hedef belirledi: istihdamı en üst düzeye çıkarmak, fiyatları istikrara kavuşturmak ve uzun vadeli faiz oranlarını azaltmak.

Federal Rezerv Sistemi, "hem kamu hem de özel olan benzersiz bir yapıya sahiptir" ve "hükümetten bağımsız" değil, "hükümet içinde bağımsız" olarak tanımlanır.

Federal Rezerv Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankasıdır. ABD ekonomisinin ve daha genel olarak kamu çıkarının etkin işleyişini teşvik etmek için beş genel işlevi yerine getirir. FED,

ABD ekonomisinde maksimum istihdamı, istikrarlı fiyatları ve ılımlı uzun vadeli faiz oranlarını teşvik etmek için ülkenin para politikasını yürütür; Finansal sistemin istikrarını teşvik eder ve ABD'de ve yurtdışında sistemik riskleri en aza indirmeye ve sınırlamaya çalışır; Bireysel finansal kurumların güvenliğini ve sağlamlığını teşvik eder ve bir bütün olarak finansal sistem üzerindeki etkilerini izler; Bankacılık endüstrisine ve ABD hükümetine ABD doları işlemleri ve ödemelerini kolaylaştıran hizmetler aracılığıyla ödeme ve mutabakat sisteminin güvenliğini ve verimliliğini teşvik eder; ve Tüketici odaklı denetim ve inceleme, ortaya çıkan tüketici sorunları ve eğilimlerinin araştırılması ve analizi, topluluk ekonomik kalkınma faaliyetleri ve tüketici yasaları ve düzenlemelerinin yönetimi yoluyla tüketicinin korunmasını ve topluluk gelişimini teşvik eder.

FED FAİZ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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