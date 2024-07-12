FED ne zaman faiz indirecek? FED faiz indirimine ne zaman başlayacak?

Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Enflasyon verilerinin ardından küresel piyasalar, FED'in faiz indirimi kararını merakla bekliyor. İlk faiz indirimine gideceği tarih piyasalar için önem arz ediyor. Fiyatlamalarda FED'in bu yıl kaç faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ne yönde? FED ne zaman faiz indirecek? İşte, FED 'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı ile ilgili detaylar…

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz toplantısı 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı ise 31 Temmuz'da saat 21:30-22:00 arasında açıklanacak. Haziran ayında faiz kararı yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu.

FED FAİZ İNDİRİMİNE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD'de enflasyon beklentilerin altında kalınca faiz indirimi umutları yükseldi. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %0,1 düşüş göstererek Mayıs 2020'den beri ilk kez geriledi; yıllık bazda ise %3 artışla piyasa beklentilerini aşağıda kaldı.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE OLUR?

Bu verilerle birlikte tüketici fiyatları son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Para piyasalarındaki değerlendirmelere göre, FED'in ilk faiz indirimine Eylül ayında kesin gözüyle bakılıyor. FED'in belirleyici toplantısı ise 18 Eylül tarihinde yapılacak.