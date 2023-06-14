ABD Merkez Bankası toplantısı son bulurken gözler FED'in faiz kararına çevrildi. Tüm dünyada merakla beklenen karar hakkında FED kararı saat kaçta? FED faiz açıklaması ne zaman? FED faiz kararı 2023! FED faiz kararı altını nasıl etkiler? FED faiz kararı ne zaman saat kaçta? FED faiz toplantısı ne zaman? soruları soruluyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jeremo Powell, FED'in faiz kararını duyuracak. Peki, FED kararı saat kaçta? FED faiz açıklaması ne zaman? FED faiz kararı 2023! FED faiz kararı altını nasıl etkiler? FED faiz kararı ne zaman saat kaçta? FED faiz toplantısı ne zaman? İşte tüm bu soruların cevapları…

FED KARARI SAAT KAÇTA?

ABD'nin ekonomisinin enflasyon ve işsizlik gibi değerlere bakılarak açıklanan kararlarına FED kararları deniyor. Bu kararın ABD dışında tüm dünyada dört gözle beklenmesinin bir sebebi de doların evrensel bir para birimi olmasından kaynaklanıyor. Doların değerinin artması ve düşmesi tüm dünyada dengelerle oynuyor. FED faiz kararı toplantısı 13-14 Haziran tarihlerinde olacak. Faiz kararı ise bugün 14 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ AÇIKLAMASI NE ZAMAN? FED FAİZ KARARI 2023!

ABD ekonomisi, bugün ekonomisinin yönünü tamamen değiştirebilecek çok önemli bir toplantıda olacak. FED'in bugün, yüksek enflasyonu düşürmek için 10 kez üst üste artırdığı faiz oranlarını sabit tutacağını açıklaması gelmesi bekleniyor. Öte yandan FED, faiz kararını bugün 14 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ KARARI İLE İLGİLİ BEKLENTİLER

Faiz kararını bugün 21.00'de açıklayacak olan FED'in 15 ay sonra ilk kez faiz artırması ve faizi yüzde 5-5,25 bandında tutması öngörülüyor. Fakat ilerleyen aylar için sıkılaştırma politikasının devam edileceği mesajı verilmesi kuvvetle muhtemel. Daha önce, haziran ayında durma sinyali veren Fed Başkanı Jerome Powell 21.30'da kameralar karşısına çıkacak.

Jerome Powell

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

Altın yatırımcıları da gözlerini FED'in kararlarına dikti. Altının dolar eksenli yükselen bir yatırım olması FED'den gelecek karar sonrası altın piyasasının hareketleneceği yönünde yorumlanıyor. Yatırımcılara göre Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer alıyor. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacak. FED'in kararları sonrası dolarda değer kaybı yaşanırsa altın fiyatları da buna bağlı olarak yükselebilir.