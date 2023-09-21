ABD Merkez Bankası FED, faizi saat kaçta açıklayacağı ve FED faizi sabit tutarsa borsa ne olur soruları gündeme geliyor. Eylül 2023 FED faiz beklentisi ve FED faizi sabit tutarsa borsa ne olur soruları merak ediliyor. Peki, FED faizi sabit tutarsa borsa ne olur? FED faizi saat kaçta açıklanacak? Eylül 2023 FED faiz beklentisi nedir?

ABD Merkez Bankası FED, federal fonlama faizi sabitledi mi ve FED faizi saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. FED faizi sabit tutarsa borsa ne olur ve Eylül 2023 FED faiz beklentisi gündeme geliyor. ED, federal fonlama faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED faizi sabit tutarsa borsa ne olur sorusuna yanıt aranıyor. FED faizi sabit tutarsa borsa ne olur? FED faizi saat kaçta açıklanacak? Eylül 2023 FED faiz beklentisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

FED FAİZİ SABİT TUTARSA BORSA NE OLUR?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutması sonrasında basın toplantısı düzenleyen Başkan Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılıklarını güçlü şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Powell, fiyat istikrarı olmadan herkesin faydasına olacak uzun süreli güçlü iş gücü piyasası koşullarının olduğu bir dönemin sağlanamayacağını söyledi.

Powell, 2022 başından bu yana para politikası duruşunun önemli ölçüde sıkılaştırıldığını kaydederek "Çok fazla mesafe kat ettik ve sıkılaştırmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

FED FAİZİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, federal fonlama faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Piyasaların beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede tutulması yönündeydi.

BU YIL BİR ARTIŞ DAHA BEKLENİYOR

FED bu yıla ilişkin yönlendirmesinde de piyasa beklentilerine paralel bir sinyal verdi. FED yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngördü. 19 üyeden 12'si bu yıl bir faiz artışı daha beklediklerine işaret etti. Karar metninde yetkililerin "uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" belirleyeceğini vurgulayan ifade tekrarlandı. Metinde istihdam artışının son dönemde yavaşladığı ancak gücünü koruduğu da ifade edildi.

FED'in ekonomik göstergelere ilişkin beklentileri de yayımlandı. Buna göre banka 2023 büyüme beklentisinde belirgin bir yukarı yönlü revizyon yaptı. Haziran toplantısında 2023 büyümesi için yüzde 1 tahminini veren FED bu toplantıda bu tahmini yüzde 2,1'e çekti. 2024 büyüme beklentisi yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e çıkarken, 2025 büyüme beklentisi yüzde 1,8'de korundu. Büyüme beklentisine paralel olarak işsizlik beklentileri de aşağı çekildi. FED 2023 işsizlik beklentisini yüzde 4,1'den yüzde 3,8'e düşürdü. 2024 ve 2025 işsizlik beklentisi yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e indirildi.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell

EYLÜL 2023 FED FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Banka'nın para politikası kararlarının gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere ilişkin devam eden değerlendirmelere dayanacağını yineleyen Powell, "Geleceğe baktığımızda, uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlemede dikkatli ilerleyecek bir konumdayız." dedi. Powell, son göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam" bir hızda büyüdüğünü ve bu yıl şu ana kadar reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYH) büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterdiğini belirterek, tüketici harcamalarına ilişkin son okumaların da özellikle "sağlam" olduğunu kaydetti.

Konut sektöründeki faaliyetlerin bir miktar toparlandığını ancak büyük ölçüde yüksek mortgage (konut kredisi) oranlarının yansıması olarak bir yıl önceki seviyelerin oldukça altında kalmaya devam ettiğine işaret eden Powell, yüksek faiz oranlarının aynı zamanda sabit yatırımlar üzerinde de baskı yarattığını söyledi. Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğünü ancak arz ve talep koşullarının daha iyi bir dengeye gelmeye devam ettiğini ifade etti.

"ENFLASYONUN KAT ETMESİ GEREKEN UZUN BİR YOL VAR"

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirten Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana bir miktar yavaşladığını ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sağlam bir şekilde çıpalandığının görüldüğünü kaydetti. Powell, "Ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinde daha kat etmesi gereken uzun bir yol var." dedi.

"FAİZ ORANLARINI DAHA DA ARTIRMAYA HAZIRIZ"

Powell, "Uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazırız ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru indiğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." diye konuştu. Bu toplantıda aldıkları politika faizini sabit tutma kararlarının para politikasında istedikleri duruşa ulaştıkları anlamına gelmediğini belirten Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin çoğunun bu yıl kalan 2 toplantıda faiz oranlarını bir kez daha artırmanın uygun olacağını öngördüğünü aktardı. Powell, ekonomide "yumuşak inişin" öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, bunca zamandır bunu başarmaya çalıştıklarını kaydetti.