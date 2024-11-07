FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi?

Kasım ayında yapılacak olan FED faiz kararının, özellikle altın ve döviz piyasaları üzerinde yaratacağı etki, piyasa katılımcıları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Eğer FED faiz oranlarını indirirse, bu durum altın ve döviz piyasalarında önemli değişimlere yol açabilir. Faiz indirimi, genellikle finansal piyasaları doğrudan etkileyen bir karar olduğundan, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerekebilir. Peki, FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi?

KASIM AYI FED FAİZ KARARI DÜŞERSE ALTIN VE DÖVİZ NE OLUR?

Eğer piyasalar FED'in faiz indirimi kararını zaten bekliyor ve fiyatlamışsa, açıklama sonrasında altın fiyatlarında büyük bir hareket beklenmeyebilir. Ancak, faiz indiriminin beklentilerin üzerinde olması, altın fiyatlarını yükseltebilir.

Eğer FED faiz indirimi yapmaz veya beklenenin altında bir adım atarsa, altın fiyatları düşebilir. Çünkü faiz indirimi yapılmaması durumunda, yatırımcılar altından daha fazla kazanç sağlamak için diğer finansal araçlara yönelebilir. FED faiz indirimi altın ve döviz piyasaları üzerinde genellikle altının değer kazanmasına ve doların düşmesine neden olabilir.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği de kesinleşecek. Altın piyasası özelinde, FED'in faiz indirimi kararı genellikle altın fiyatlarında yükselişe neden olur. Bunun nedeni, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte daha düşük getiri sağlayan geleneksel finansal enstrümanların cazibesinin azalmasıdır. Altın, faiz getirisi sağlamasa da, düşük faiz ortamlarında değer kazanabilir çünkü yatırımcılar, değerli metallere yönelerek güvenli liman arayışına girerler.