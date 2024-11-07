FED faizi artarsa altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları artar mı?

Kasım ayında FED'in alacağı faiz kararı, altın ve döviz piyasaları üzerinde önemli etkiler yaratabilecek. FED'in faiz artırımı yapması durumunda, altın ve döviz fiyatlarının nasıl etkileneceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Faiz artışı, genellikle doların güçlenmesine neden olurken, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklar üzerinde düşüş baskısı yaratabilir. Bu nedenle, yatırımcılar FED'in kararını büyük bir dikkatle izleyerek piyasalardaki gelişmelere göre strateji belirlemeyi planlıyor. Peki, FED faizi artarsa altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları artar mı? Detaylar haberimizde...

FED FAİZİ ARTARSA ALTIN VE DÖVİZ NE OLUR?

Fed'in faiz artırması, altın fiyatlarını düşürebilir. Bunun sebebi, faiz artırımı ile birlikte doların değer kazanma eğiliminde olmasıdır. Altın faiz getirisi sağlamadığından, yüksek faiz oranları yatırımcıları faiz getirisi olan enstrümanlara yönlendirebilir ve altına olan talep azalır.

KASIM AYI FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI ARTAR MI?

FED'in faiz artırması durumunda, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması bekleniyor. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde baskı oluşturabileceği gibi, altın talebini de olumsuz etkileyebilir. Öte yandan, FED'in ilerleyen dönemlerdeki faiz politikasına dair vereceği ipuçları da piyasaların seyrini belirlemede kritik rol oynayacak. Eğer FED, faiz artışlarının yavaşlayabileceğine dair sinyaller verirse, altın fiyatlarında toparlanma görülebilir.