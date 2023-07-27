ABD Merkez Bankası piyasaların beklediği gibi politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına çekerken, Başkan Jerome Powell merak edilen "Faiz artışı merak edecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Peki, FED faizi artacak mı? FED faiz kararı artmaya devam edecek mi? FED faiz kararı neden yükseliyor?

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 seviyesine çekerken, Başkan Jerome Powell, bundan sonraki süreç için konuştu. Fed Başkanı Powell konu hakkında yaptığı açıklamalar ile birlikte FED faizi artacak mı? Sorusunu yanıtladı ve böylece merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Peki, FED faizi artacak mı? FED faiz kararı artmaya devam edecek mi? FED faiz kararı neden yükseliyor?

FED FAİZİ ARTACAK MI?

Powell enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını, gelecekteki faiz artışlarının veriye bağlı olacağını belirtti. Son enflasyon verisinin beklenenden daha iyi geldiğini ancak tek veri ile hareket etmediklerini söyleyen Başkan "Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim ancak sabit de bırakabiliriz. Dikkatli şekilde karar vereceğiz." diye konuştu.

Powell uyguladıkları politikanın uzun zaman yeterince kısıtlayıcı olmadığını söyledi. Kararların toplantıdan toplantıya verilmeye devam edeceğini belirtti. Bu yıl faiz indirimi beklemediğini belirten Powell bazı Fed üyelerinin gelecek yıl faiz indirimi olacağını tahmin ettiğini söyledi. Powell artık durgunluk beklemediklerini de sözlerine ekledi.

FAİZ KARARI NE OLACAK, HEDEF NE?

Fed Başkanı Powell, önümüzdeki dönemde gerekirse daha fazla sıkılaşmaya gidebilecekleri mesajını verdi. Enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğunu belirten Powell "Enflasyon daha ılımlı hale geldi ama yüzde 2'lik hedefe ulaşmamız için önümüzde uzun bir yol var" ifadelerini kullandı.