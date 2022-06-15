FED faizi 75 baz puan artırırsa ne olur? Dolar, altın ne olur?

FED 75 baz puan artırırsa ne olur? ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Peki, FED faizi 75 baz puan artırırsa ne olur? merak ediliyordu. İşte detaylar...

FED 75 BAZ PUAN ARTIRIRSA NE OLUR?

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta.

Hürriyet'in haberine göre, Fed'in faiz artırmı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte Altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

FED faiz yükseltirse altına etkisi, dolara etkisi üzerinden de açıklanabilir. Çünkü; petrol ve altın gibi değerli emtialar dolara endekslidir. Altının dolara endeksli olması nedeniyle altın fiyatları da dolara göre şekillenmektedir. Bu sebeple FED'in faiz yükseltme kararının altına etkisini, kararın dolara etkisi üzerinden inceleyelim:

FED'in faiz yükseltme kararı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar artış olacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almaktadır.

Hürriyet'in haberine göre, FED'in faiz yükseltme kararı alması durumunda, piyasadaki dolar miktarının azalacak olmasından dolayı dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacaktır. Dolardaki değer kazancıyla birlikte altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

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