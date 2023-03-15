ABD merkez Bankası FED toplantısı geri sayım başladı. FED Faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu bu nedenle gündemde yer alıyor ve toplantının ne zaman, hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Peki, FED Faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED Faiz kararı mart ayı toplantısı ne zaman? 2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED Faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu, bir süredir gündemdeki yerini koruyor. FED mart ayı faiz kararı için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Fed faiz karaları dünya piyasalarını yakından etkilemesi beklenirken vatandaşlar ise Fed toplantısının ne zaman yapılacağını ve Faiz karalının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, FED Faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED Faiz kararı mart ayı toplantısı ne zaman? 2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı tarihi belli oldu. Buna göre ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de halka duyurulacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın açıklama yapması bekleniliyor.