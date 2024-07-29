FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur?

ABD'de açıklanan verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirmesi, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdı. FED faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizde...

TEMMUZ FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN ?

FED Temmuz toplantısı 30 - 31 Temmuz günlerinde düzenlenecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez faiz kararı ise 31 Temmuz'da saat 21:30-22:00 sıralarında açıklanacak.

ABD'de açıklanan verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirmesi, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağı beklentilerini artırdı.

Analistler, ECB'nin faiz kararının gelecek hafta piyasaların odağında bulunacağını belirterek, Bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasında gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

FED FAİZ ORANI NE OLACAK?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da son bir senenin en düşük seviyesine indi. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 3,3 ile Nisan 2021'den sonraki en düşük seviyeye inerken, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 6 Temmuz ile biten haftada 222 binle tahminlerin gerisinde kaldı.

Öte yandan, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda 0,2 puan azalışla yüzde 3'e geriledi. Fed'in verilerine göre tüketici kredileri mayısta 11,3 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış Mart 2023'ten bu yana ki en yüksek seviyeye ulaştı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da Bankanın yılın sonuna doğru faiz indirimine başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Powell, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin ABD Kongresi'ndeki sunumunda, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Fed'in bilançosuna ilişkin soruları yanıtlayan Powell, Bankanın bilanço büyüklüğünü halihazırda yaklaşık 1,7 trilyon dolar azalttığını dile getirdi. Powell, bilanço boyutunu küçültme konusunda "oldukça ilerleme kaydettiklerini" ifade ederek, "Daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz." dedi.