ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların gündemi ölçülmeyende devam ediyor. Yeni yılın ilk faiz kararını açıklayacak FED politika faiz ortanı ne kadar olacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor. Peki, FED Faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED toplantısı ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ocak ayının sonuna gelinirken, yeni yılın ilk FED faiz kararı ne zaman açıklanacağı kamuoyu tarafındanmerak konusu oldu. Aralık ayındaki son toplantısında politika faizini art arda dört 75 baz puanlık artışın ardından yavaşlatarak 50 baz puan artıran FED'in ocak ayında vereceği faiz kararı küresel piyasalara yön verecek. Peki, FED Faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED toplantısı ne zaman? Piyasaları Faiz beklentisi ne yönde? Son FED toplantısında faiz kararı ne olmuştu? Detaylar haberimizde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı tarihi belli oldu. Buna göre ABD Merkez Bankası FED yeni yılın ilk toplantısını 31 Ocak -1 Şubat tarihleri arasında yapacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın açıklama yapması bekleniliyor.

PİYASANIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek hafta yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise 50 baz puan faiz artışına gideceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, gelecek hafta merkez bankası kararları ve yoğun makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini dile getirerek, fiyatlamaların yükselebileceğini ifade etti..

SON FED TOPLANTISI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçtimiz yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" ifadelerini kullandı