Bugün piyasalarda gözler FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. FED faiz kararı açıklandı mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. Peki, FED faiz kararı sonucu ne oldu? FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz açıklaması!

FED faiz kararı sonucu! Bugün piyasalarda gözler FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. FED faiz kararı açıklandı mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. Peki, FED faiz kararı sonucu ne oldu? FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz açıklaması haberimizde...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltti. Böylece süper güç olarak bilinen ABD'de politika faizi Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

FED FAİZ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.