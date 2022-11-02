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FED faiz kararı sonucu ne oldu? FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz açıklaması!

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FED faiz kararı sonucu ne oldu? FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz açıklaması!

Bugün piyasalarda gözler FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. FED faiz kararı açıklandı mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. Peki, FED faiz kararı sonucu ne oldu? FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz açıklaması!

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FED faiz kararı sonucu! Bugün piyasalarda gözler FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. FED faiz kararı açıklandı mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. Peki, FED faiz kararı sonucu ne oldu? FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz açıklaması haberimizde...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltti. Böylece süper güç olarak bilinen ABD'de politika faizi Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

FED FAİZ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

  • 2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
  • 2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
  • 2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
  • 2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
  • 2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
  • 2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
  • 2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
  • 2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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