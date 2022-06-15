FED faiz kararı sonrası dolar yükselir mi? FED faiz kararı sonrasında dolar artar mı azalır mı? FED kararı doları etkiliyor mu?
- Güncelleme:
Son dakika gelen haberlere göre Fed, beklentilere ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Bunun ardından vatandaşlar, FED faiz kararı sonrası dolar yükselir mi? FED faiz kararı sonrasında dolar artar mı azalır mı? FED kararı doları etkiliyor mu? merak etti. Peki, FED kararı sonrası dolar yükselir mi düşer mi? Dolar artacak mı? Döviz artar mı? İşte detaylar...
Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı! Fed'den 28 yılın en sert faiz artışı geldi. FED faiz kararı sonrası dolar yükselir mi? FED faiz kararı sonrasında dolar artar mı azalır mı? FED kararı doları etkiliyor mu? FED yükselirse dolar artar mı? FED yükselirse dolar yükselecek mi?
ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.
ABD Merkez Bankası ( Fed ) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Haziran toplantısında da sıkılaşma döngüsüne devam eden Fed, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.
Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı. Karar 10'a karşı 1 oyla alındı. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Kansas City Başkanı Esther George 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.
Metinde, toplam ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki daralmanın ardından toparlanmış göründüğüne dikkat çekildi. Fed ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini de güncelledi. Buna göre mart ayında yüzde 2,8 olan büyüme beklentisi bu toplantıda yüzde 1,7'ye çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye; 2024 beklentisi ise yüzde 2'den yüzde 1,9'a indirildi. Fed bu yıl için işsizlik beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıkardı. 2023 işsizlik beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a yükseltilirken, 2024 beklentisi yarım puanlık artışla yüzde 4,1 olarak kaydedildi. Fed'in dikkate aldığı enflasyon göstergesi PCE enflasyon verisinde bu yıla ilişkin beklentilerde de yukarı yönlü revize gerçekleşti. İlgili veriye ilişkin beklenti bu yıl için yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye çıkarıldı. 2023 beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya; 2024 beklentisi ise yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirildi.
ABD FED faiz arttırırsa bu durum piyasaları etkileyecektir. Bazı ekonomistlere göre FED faiz arttırırsa piyasalardaki dolar azalacak ve haliyle dolar değer kazanmaya başlayacaktır. Dolar dünyada değer kazanmasıyla birlikte dolar karşısında diğer para birimlerinin değeri düşmüş olacaktır. Fakat bazı ekonomistlere göre ise FED faiz arttırırsa yurt içindeki doların değeri düşmüş olacaktır. Haliyle TL dolar karşısında değer kazanmış olacaktır.
FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta. Hürriyet'in haberine göre, Fed'in faiz artırmı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte Altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.