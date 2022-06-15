Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı! Fed'den 28 yılın en sert faiz artışı geldi. FED faiz kararı sonrası dolar yükselir mi? FED faiz kararı sonrasında dolar artar mı azalır mı? FED kararı doları etkiliyor mu? FED yükselirse dolar artar mı? FED yükselirse dolar yükselecek mi?

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Haziran toplantısında da sıkılaşma döngüsüne devam eden Fed, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

KARAR 10'A KARŞI 1 OYLA ALINDI

Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı. Karar 10'a karşı 1 oyla alındı. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Kansas City Başkanı Esther George 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN BEKLENTİLER GÜNCELLENDİ

Metinde, toplam ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki daralmanın ardından toparlanmış göründüğüne dikkat çekildi. Fed ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini de güncelledi. Buna göre mart ayında yüzde 2,8 olan büyüme beklentisi bu toplantıda yüzde 1,7'ye çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye; 2024 beklentisi ise yüzde 2'den yüzde 1,9'a indirildi. Fed bu yıl için işsizlik beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıkardı. 2023 işsizlik beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a yükseltilirken, 2024 beklentisi yarım puanlık artışla yüzde 4,1 olarak kaydedildi. Fed'in dikkate aldığı enflasyon göstergesi PCE enflasyon verisinde bu yıla ilişkin beklentilerde de yukarı yönlü revize gerçekleşti. İlgili veriye ilişkin beklenti bu yıl için yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye çıkarıldı. 2023 beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya; 2024 beklentisi ise yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirildi.

FED FAİZ ARTTIRIRSA DOLAR ARTAR MI, NE OLUR?

ABD FED faiz arttırırsa bu durum piyasaları etkileyecektir. Bazı ekonomistlere göre FED faiz arttırırsa piyasalardaki dolar azalacak ve haliyle dolar değer kazanmaya başlayacaktır. Dolar dünyada değer kazanmasıyla birlikte dolar karşısında diğer para birimlerinin değeri düşmüş olacaktır. Fakat bazı ekonomistlere göre ise FED faiz arttırırsa yurt içindeki doların değeri düşmüş olacaktır. Haliyle TL dolar karşısında değer kazanmış olacaktır.

FED FAİZ YÜKSELTİRSE DOLAR NE OLUR?

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta. Hürriyet'in haberine göre, Fed'in faiz artırmı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte Altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

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