FED FAİZ KARARI SON DAKİKA! | FED Faiz kararı açıklandı! FED Faiz kararı ne oldu, arttı mı, düştü mü?

Fed, faizlerde değişikliğe gitmemekte kararlı bir duruş sergiledi. Bu kararın finansal piyasalar ve ekonomi üzerindeki etkileri yakından izleniyor. Vatandaşlar FED faiz kararı son dakika haberlerini araştırıyor. Peki ama FED Faiz kararı ne oldu? Eylül 2023 FED faizi ne kadar oldu? FED Faiz kararı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

ABD Merkez Bankası ( Fed ), Eylül 2023 faiz kararı toplantısının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu önemli karar, 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşen toplantı sonucunda alındı. Fed'in açıkladığı karara göre, politika faiz oranları değişmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit kaldı. Vatandaşlar FED faiz kararı son dakika haberlerini araştırıyor. Peki ama FED Faiz kararı ne oldu? Eylül 2023 FED faizi ne kadar oldu? FED Faiz kararı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

2023 yılının bu ayki FED faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşti ve FED kararını açıkladı. Bu karara göre ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

EYLÜL 2023 FED FAİZİ NE KADAR OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2023 yılının Eylül ayında düzenlenen faiz kararı toplantısının sonuçlarını açıkladı. Toplantı, 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşti ve piyasalar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyordu. Fed'in aldığı karara göre, politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve faiz oranı yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında sabit kaldı.

Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararı, enflasyonun yükselmesi ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle alındı. Merkez bankası, ekonominin istikrarını sağlamak ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla bu sıkı para politikasını sürdürme kararlılığını koruyor.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA GELİŞMESİ

FED'in ekonomik göstergelere ilişkin beklentileri de yayımlandı. Buna göre banka 2023 büyüme beklentisinde belirgin bir yukarı yönlü revizyon yaptı. Haziran toplantısında 2023 büyümesi için yüzde 1 tahminini veren FED bu toplantıda bu tahmini yüzde 2,1'e çekti. 2024 büyüme beklentisi yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e çıkarken, 2025 büyüme beklentisi yüzde 1,8'de korundu. Büyüme beklentisine paralel olarak işsizlik beklentileri de aşağı çekildi. FED 2023 işsizlik beklentisini yüzde 4,1'den yüzde 3,8'e düşürdü. 2024 ve 2025 işsizlik beklentisi yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e indirildi.