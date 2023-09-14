FED FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı Türkiye saat kaçta?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'in katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklanan 2023 Eylül ayı FED faiz kararı, tüm dünyada merakla bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED eylül toplantısı ne zaman? 2023 FED faiz kararı ne zaman? Son Dakika FED faiz artırırsa ne olur?

ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan FED faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED eylül toplantısı ne zaman? 2023 FED faiz kararı ne zaman? Son Dakika FED faiz artırırsa ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED toplantısı 19-20 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın eylül ayı FED faiz kararını TSİ ile 21.00 civarı açıklaması bekleniyor.

FED EYLÜL TOPLANTISI NE ZAMAN?

Gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler, finansal piyasalarda önemli etkiler yaratmaya devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz hafta politika faizini sabit bırakma kararı almış olsa da, gelecekte faiz artışlarının gündemde olabileceği sinyalini verdi. Fed'in yıl sonuna dair politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak açıklaması, piyasalarda yıl sonuna kadar iki faiz artışı olasılığını değerlendirmeye alınmasına yol açtı. Bu durum, varlık fiyatları üzerinde dalgalanmaların yaşanmasına neden oluyor.

Fed'in faiz politikalarına dair belirsizlik, yatırımcıları ve piyasaları etkileyen önemli bir faktördür. Faiz artışlarının gelip gelmeyeceği, ne zaman ve ne ölçüde olacağına dair belirsizlikler, yatırımcıların karar alma süreçlerini ve portföy stratejilerini etkileyebilir. Ayrıca, faiz oranlarındaki değişimler, özellikle döviz kurları ve emtia fiyatları gibi diğer finansal varlıkları da etkileyebilir.

2023 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Piyasalardaki belirsizlikleri azaltmak ve yatırımcılara daha fazla şeffaflık sağlamak, Fed'in para politikalarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Fed yetkililerinin gelecekteki politika adımlarına dair daha net ve tutarlı açıklamaları, piyasalarda güven ve istikrarın artmasına katkı sağlayabilir. FED toplantısı 19-20 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın eylül ayı FED faiz kararını TSİ ile 21.00 civarı açıklaması bekleniyor.

Sonuç olarak, Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde önemli etkilere yol açmaya devam ediyor. Faiz artışlarına dair sinyaller ve yıl sonu faiz projeksiyonları, piyasalarda dalgalanmaları tetikleyebilir. Şeffaflık ve tutarlılık, piyasalardaki belirsizlikleri azaltmak adına Fed'in önem vermesi gereken önemli unsurlardandır.

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Buna göre;

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

tarihlerinde gerçekleştirilecek.