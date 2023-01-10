FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Vatandaşların gündeminde yer alan konulardan bir tanesi de FED faiz kararı oldu. Merakla beklenen FED toplantısı hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...