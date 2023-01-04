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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED toplantısı ne zaman yapılacak?

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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED toplantısı ne zaman yapılacak?

Vatandaşların gündeminde yer alan konulardan bir tanesi de FED faiz kararı oldu. Merakla beklenen FED toplantısı hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED toplantısı ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

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Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyorAltının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? sorusu vatandaşın gündeminde yer alan sorulardan bir tanesi. ABD Merkez Bankası'nın yeni yıldaki faiz kararını merakla bekleyen vatandaşlar FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED toplantısı ne zaman yapılacak? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED Faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED Faiz kararının toplantının ardından duyurulması bekleniyor.

FED Faiz kararı en son 14 Aralık tarihinde 50 baz puan artırılması yönünde olmuştu.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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