Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 yükselişle 6.415,52 puandan başlamasının ardından, FED faiz kararı ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? FED faiz kararı ne olur? sorularına yanıt aranıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? FED faiz kararı ne olur? merak ediliyor. Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından pozitif bir seyir izliyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? FED faiz kararı ne olur? gündeme geliyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? FED faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizdedir…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023?

FED faiz kararı toplantısı 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacaktır. Bununla birlikte, 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacaktır.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası (FED), piyasa beklentilerine paralel olarak haziran ayında faizi yüzde 5,25'te sabit bırakmıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri, 2023 yıl sonuna kadar 25'er baz puanlık iki faiz artışı bekleniyor.