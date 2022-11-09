fed faiz kararı ne zaman? Piyasaların beklentisi ne?

Son dönemde yaptığı faiz artırımları ile doların küresel piyasalardaki konumunu etkileyen Fed 'in kritik faiz kararı için gözler yeni toplantı tarihinde olacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kararın açıklanacağı Fed toplantısı ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

FED faiz kararı dünyapiyasalarıtarafından yakından takip ediliyor. Altın, dolar ve petrol fiyatlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararında gözler toplantı tarihine çevrildi. FED faiz kararı, aralık ayında 2022 yılın son olarak yapılacağı toplantı sonunda belli olacak. FED faiz kararı neticesinde piyasalar şekil alacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Yılın son FED toplantısı ne zaman? Detaylar Haberimizde ...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED 'in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz kararını toplantı tarihi belli oldu.

Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların beklediği Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4.00 aralığına çekti. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu. Yılın son FED faiz kararı toplantısında Para Politikası Kurulu'nun vereceği faiz kararı ise merak ediliyor.

FED'İN FAİZ KARARI NE KADAR ARTTI?

FED 'in son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırım kararı almış oldu. Son 6 toplantıda ise faizi toplamda 375 baz puan artırdı. FOMC tarafından yayımlanan karar metninde daha önce olduğu gibi Ukrayna'da devam eden savaşın ekonomik ve insani olarak zorluk yarattığı ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığı ifade edildi.