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FED faiz kararı ne zaman? FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? FED faiz yükselir mi 2022?

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FED faiz kararı ne zaman? FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? FED faiz yükselir mi 2022?

FED faiz kararı açıklaması piyasalarda gündemdeki yerini koruyor. Ekonomistler 2023 yılının ilk aylarına kadar Federal Rezerv Bankası'nın faizlerde artış politikasını sürdürmesini bekliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? FED faiz yükselir mi 2022?

FED faiz toplantısı ne zaman, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yapılan son toplantının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 75 baz puan artırma kararı almıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? FED faiz yükselir mi 2022? İşte detaylar haberimizde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

Sıradaki FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ayından bu yana faiz artırımı konusunda istikrarını sürdüren ABD Merkez Bankası'nın sıradaki toplantıda da artırıma gitmesi bekleniyor.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fed Gündem Ekonomi Haberler

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