FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu karar, dünya genelindeki ekonomi politikalarını ve finans piyasalarını doğrudan etkileyecek. Yatırımcılar ve ekonomistler, FED'in vereceği kararı ve sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED faiz açıklaması saat kaçta? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası faiz kararı 13 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'da açıklanacak.

FED FAİZ KARARI ORANI NEDİR?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti. Beklenti ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi. Ülkede yıllık enflasyon geçen ay yüzde 3,7 seviyesindeydi.