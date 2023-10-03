Federal Rezerv Sistemi'nin (Fed) faiz kararı merakla bekleniyor. Fed'in bu önemli kararının ne zaman açıklanacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Faiz kararı ne olur? Fed faiz beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

FED faiz kararı ne zaman? Faiz kararı ne olur? Fed faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay faizin sabit tutulmasının ardından bu ay nasıl bir yol izlenecek merakla bekleniyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, Fed'in faiz kararını ve ekonomiye dair yorumlarını yakından takip edecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Faiz kararı ne olur? Fed faiz beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde...

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), 2023 yılının Eylül ayında düzenlenen faiz kararı toplantısının sonuçlarını açıkladı. Toplantı, 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşti ve piyasalar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyordu. Fed'in aldığı karara göre, politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve faiz oranı yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında sabit kaldı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED geçtiğimiz ay faiz kararını 20 Eylül tarihinde açıklamıştı. Ekim ayı faiz kararını ise 1 Kasım tarihinde saat 21.00'da açıklaması öngörülüyor.