Federal Rezerv Sistemi (FED), Eylül ayı faiz kararı için toplanacak. Kararın ne zaman açıklanacağı ve ne yönde olacağı merak konusu. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Eylül ayı FED faiz kararı ne olur? İşte detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı FED faiz kararı ne kadar olur merak konusu oldu. Yatırımcılar ve ekonomistler, FED'in faizleri sabit tutup tutmayacağı ya da artırıp azaltacağı konusunda tahminlerde bulunuyor. Arama motorlarında FED faiz tahminleri sorgulatılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Eylül ayı FED faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizde...

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik devam ederken, bu hafta merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) çarşamba günkü toplantıda yüzde 99 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED faiz kararını 20 Eylül Perşembe günü saat 21.00'da açıklayacaktır.