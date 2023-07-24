FED faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Peki FED faiz kararı ne zaman, Çarşamba mı Perşembe mi açıklanacak? FED faiz kararı bu hafta ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Peki FED faiz kararı ne zaman, Çarşamba mı Perşembe mi açıklanacak? FED faiz kararı bu hafta ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

25-26 Temmuz tarihlerinde FED faiz kararı toplantıları yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da FED faiz kararı açıklanacak.

FED FAİZ KARAR PİYASAYI NASIL ETKİLEYECEK?

Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine dair sinyaller vermesi halinde altın ve Bitcoin üzerinde baskı oluşacağı tahmin edilirken yumuşama sinyalleri yönünde bir karar alınması sonucunda ise dolar başlıca para birimleri karşısında baskılanarak, bu varlıkların önü açılabilir.

22 YILIN ZİRVESİ BEKLENİYOR

25 baz puan faiz artışına gitmesi beklenen Fed'in faizi yüzde 5,25 - 5,5 aralığına çıkararak son 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Geçen ay faiz artışına gitmeyen Fed, son 16 ayda 11 kez faiz artırdı.