FED faiz toplantısı ne zaman, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan son toplantının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 75 baz puan artırma kararı almıştı. Fed böylece temmuzda faizi yüzde 2,25 ile 2,50 aralığına çekmiş oldu. Piyasaların merakla beklediği eylül toplantısında ise faiz artırımı kararı tamamen temmuz toplantısı sonrası gelen veriler ile belirlenecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanır? 2022 Eylül FED faiz kararı toplantısı hangi gün, ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı için küresel piyasalarda dikkatler eylül ayında yapılacak toplantıya yöneldi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanır? 2022 Eylül FED faiz kararı toplantısı hangi gün, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından Eylül ayında yapılacak olan toplantı birçok yatırımcı tarafından merakla bekleniyor.

Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından beklenen FED faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

POWELL'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Jackson Hole Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, yüksek faiz döneminin devam edebileceğini ve bu sürecin ekonomi için acı verici olabileceğini söyledi.

Powell, enflasyonla mücadelede daha yavaş bir büyüme ve daha zayıf bir işgücü piyasasıyla karşılaşılacağı konusunda uyarırken; fiyat istikrarını 'ekonominin temel taşı' olarak nitelendirdi ve faiz artırımının devam edeceği mesajını verdi. Powell'ın yorumları, faizlerin yılı yüzde 3'ün oldukça üzerinde kapatacağı yönündeki beklentileri arttırdı.