FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı FED faiz kararı beklentisi ne?

ABD'de açıklanan verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirmesi, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdı. FED faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizde...

TEMMUZ FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN ?

FED Temmuz toplantısı 30 - 31 Temmuz günlerinde düzenlenecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez faiz kararı ise 31 Temmuz'da saat 21:30-22:00 sıralarında açıklanacak.

ABD'de açıklanan verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirmesi, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağı beklentilerini artırdı.

Analistler, ECB'nin faiz kararının gelecek hafta piyasaların odağında bulunacağını belirterek, Bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasında gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.