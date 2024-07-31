Üye Girişi
Haberler

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı FED faiz kararı beklentisi ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı FED faiz kararı beklentisi ne? FED'in Temmuz ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Faiz kararları, ekonomiye yön veren önemli bir faktör olduğu için yatırımcılar ve finans dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

ABD'de açıklanan verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirmesi, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdı. FED faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizde...

TEMMUZ FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN ?

FED Temmuz toplantısı 30 - 31 Temmuz günlerinde düzenlenecek.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı FED faiz kararı beklentisi ne?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez faiz kararı ise 31 Temmuz'da saat 21:30-22:00 sıralarında açıklanacak.

ABD'de açıklanan verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirmesi, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağı beklentilerini artırdı.

Analistler, ECB'nin faiz kararının gelecek hafta piyasaların odağında bulunacağını belirterek, Bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasında gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Amerika Birleşik Devletleri Fed Gündem Finans Dünya Ekonomi Haberler

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title