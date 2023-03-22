FED Faiz kararı için geri sayıma girildi. Dünya piyasalarının yadından takip ettiği FED Faiz karaları ne yönde olacağı ve ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED faiz kararı hangi tarihte, ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı?

FED mart ayı faiz kararı için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Fed faiz karaları dünya piyasalarını yakından etkilemesi beklenirken vatandaşlar ise Fed toplantısının ne zaman yapılacağını ve Faiz karalının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED faiz kararı hangi tarihte, ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonrası FED Başkanı Powell saat 21.00 da açıklama yapacak. Yapılacak olan açıklama ile birlikte FED faiz kararının ne yönde olacağı belli olacak.

OCAK AYI FED FAİZ KARARI OLMUŞTU?

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılması 4,5-4,75 aralığına yükseltilmesi kararı alındı. FED, enflasyonun kısmen gevşediği fakat hâlâ yüksek kalmaya devam ettiği belirtti.