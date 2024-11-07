FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? FED faiz kararı ne olur?

Küresel piyasalarda, ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferinin ardından karmaşık bir seyir gözlenirken, yatırımcılar bu akşam ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) açıklayacağı para politikası kararına odaklandı. Trump, Ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine resmen başlayacak. Seçim belirsizliğinin sona ermesiyle piyasalarda gözler Fed'in alacağı kararlara çevrildi. Trump'ın başkanlığı döneminde Fed'in nasıl bir politika izleyeceği büyük merak konusu oluyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in kasım ayı toplantıları 6 - 7 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı ise 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 21.00'da açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Analistler, Fed'in bugün yapacağı toplantı sonrası yayımlanacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, gelecek dönem politikaları konusunda önemli ipuçları sunabileceğini belirtiyor. Bu açıklamalardan çıkacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceği ve piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği öngörülüyor.