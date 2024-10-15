FED'in (Amerikan Merkez Bankası) faiz kararı, ekonomi ve finans dünyası için kritik bir dönemeç olarak merakla bekleniyor. Özellikle son dönemlerde artan enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcılar ve ekonomistler arasında faiz oranlarının ne yönde değişeceğine dair büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bu karar, sadece ABD ekonomisini değil, dünya genelindeki piyasalara da önemli etkiler yapabilecek bir nitelik taşıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in Ekim ayında planlanan bir toplantısı bulunmuyor. Bir sonraki FED toplantısının 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Fed'in faiz kararının, 7 Kasım'da Türkiye saati ile akşam saatlerine açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI

ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından Fed'in gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.