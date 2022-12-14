FED faiz kararının açıklanmasını bekleyen birçok kişi, gözünü Aralık ayı FED Faiz kararına çevirdi. FED faiz kararının açıklanmasını bekleyen birçok vatandaş, FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ve Aralık ayı FED Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Faiz kararı ne zaman belli olacak? Aralık ayı FED Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son zamanlarda internet üzerinde FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu, merak ediliyor. Gözler, 2022'nin son FED faiz toplantısına çevrildi. Peki, FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Faiz kararı ne zaman belli olacak? Aralık ayı FED Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, bir sonraki faiz kararı için yapılacak toplantının tarihi belli oldu. Yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

2020 ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantıların ardından 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan FED başkanı Jerome Powell faiz arttırım hızının yavaşlayacağı mesajını vermişti. Bu açıklamalar doğrultusunda Aralık ayı FED faiz kararının 50 baz puanlık bir artış olması ve 2023 yılından itibaren ise faiz artırım hızının iyice azalması bekleniyor.