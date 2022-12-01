FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Faiz kararı ne zaman belli olacak?

FED faiz kararı için gün sayıyor. FED faiz kararının açıklanmasını bekleyen birçok vatandaş, arama motorları üzerinde FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu, merak ediliyor. Peki, FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Faiz kararı ne zaman belli olacak?