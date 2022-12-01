FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Faiz kararı ne zaman belli olacak?
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FED faiz kararı için gün sayıyor. FED faiz kararının açıklanmasını bekleyen birçok vatandaş, arama motorları üzerinde FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu, merak ediliyor. Peki, FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Faiz kararı ne zaman belli olacak?
FED faiz toplantısı, alınacak faiz kararını merak eden vatandaşlar gündeminde yer alıyor. Ekim ayında ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltmişti. Bu nedenle FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Faiz kararı ne zaman belli olacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Amerika Merkez Bankası son toplantısını 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdi ve ardından karar açıklandı.
Yeni toplantı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu toplantıda FED, yeni yılın ekonomik öngörülerini duyuracak. Toplantı akabinde 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.