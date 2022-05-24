FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz artıracak mı? - Haberler

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz artıracak mı?

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz artıracak mı?

Fed'in 50 baz puanlık faiz artışı yapmak sonrası küresel piyasalarda dolar kurunu yeniden yükselişe geçti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz artıracak mı?

FED faiz toplantısı belirli tarihlerde düzenleniyor. Gerçekleştirilen toplantıların ardından yeni karar açıklanıyor. Yeni toplantı haziran ayında düzenlenecek. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz artırımı mesajını verdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz artıracak mı?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmıştı. FED Başkanı Jerome Powell son açıklamasında enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söylemişti.

FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Bu kapsamda beklentiler artışın devam edeceği yönünde olsa da toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı 14-15 Haziran tarihlerinde ortaya çıkacak.

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