ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için gözler yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Bu nedenle Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed 2023 Temmuz ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilen detaylar arasında bulunuyor. Açıklanacak olan karar birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor ve bu nedenle internet üzerinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed 2023 Temmuz ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takviminde yer almakta olan bilgilere göre FED 2023 Temmuz ayı faiz kararı 5-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan faiz kararı toplantısı ile belli olacak. Buna göre 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

KARAR PİYASAYI NASIL ETKİLEYECEK?

Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine dair sinyaller vermesi halinde altın ve Bitcoin üzerinde baskı oluşacağı tahmin edilirken yumuşama sinyalleri yönünde bir karar alınması sonucunda ise dolar başlıca para birimleri karşısında baskılanarak, bu varlıkların önü açılabilir.