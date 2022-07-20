FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, piyasaları yakından takip eden ve yatırımları olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, FED FAİZ kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne olacak? İşte detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak.

HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Prof. Dr. Sefer Şener Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşecek olan Fed faiz toplantısında özellikle ABD'de bu ay itibarıyla gelen 9.1'lik enflasyon oranı ve bu enflasyon oranı içerisinde enerji ve gıdanın payının her geçen gün artıyor olması ve bu iki alana dönük olarak henüz küresel çapta bir çözümün bulunamaması Fed'in daha agresif faiz artırabileceği olasılığını yükseltmektedir.

Bunların dışında özellikle Fed'in alacağı kararı etkileyecek olan bilançolar dediğimiz şirketlerin finansal sonuçlarının ve özellikle de Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta içerisinde verecek olduğu faiz kararı çok daha önemli hale gelmiştir.

Tabi Avrupa'da PMI verilerini de gözlemlemek gerekmektedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında Fed'in 100 baz puan mı, 75 baz puan mı faiz artıracağı önemli hale gelmiştir. Ancak diğer taraftan tedarik sorunlarının çözülememesi küresel çapta resesyon endişeleri çok yüksek olasılıkla Fed'in 75 baz puanlık bir faiz artıracağı beklentisini güçlendirmektedir.

Ancak bütün bu unsurlar göz önüne alındığında Fed'in 100 baz puan faiz artırması da sürpriz olmayacaktır. Diğer taraftan özellikle euro/dolar paritesinde başa baş noktasına gelinmesi Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta içerisinde vereceği faiz kararında 25 baz puanlık artışı neredeyse kesin hale dönüştürmüştür. Ancak 25 baz puan faiz artışı önümüzdeki dönemle ilgili euro/dolar paritesini lehe çevirecek durumda gözükmemektedir.

Eğer Avrupa Merkez Bankası 25 baz puanın üzerinde faiz artışına giderse euro/dolar paritesi yeniden 1.08'lere yükselebilecektir. Buradaki belirleyici unsur gerek Fed'in alacağı kararın ne kadar şahin olacağı gerekse Avrupa Merkez Bankası'nın ne kadar şahin karar alacağı ile alakalıdır.