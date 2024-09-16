ABD Merkez Bankası (FED) tarafından alınan faiz kararı, küresel piyasalar için büyük bir önem taşıyor ve bu nedenle yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı nihayet açıklandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? FED'in faiz kararı ne olacak? İşte detaylar!

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Analistler, küresel piyasalarda FED'in gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizliklerin etkilerinin devam ettiğini belirtti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.