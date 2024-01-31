FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024?

Fed, yani ABD Merkez Bankası, dünyanın en etkili merkez bankalarından biri olarak ekonomi ve finans dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Fed, para politikası kararları ile ABD ekonomisinin yönünü belirler ve bu nedenle dünya çapında yatırımcılar ve analistler tarafından yakından takip edilir. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 21.00-21.30 arasında duyurulacak.

2024 yılında 8 FED toplantısı düzenlenecek. İlk toplantı Ocak ayında olacak. Diğer toplantı tarihleri şöyle:

19-20 Mart,

30 Nisan-1 Mayıs,

11-12 Haziran,

30-31 Temmuz,

17-18 Eylül,

6-7 Kasım

17-18 Aralık.