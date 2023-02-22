ABD merkez Bankası FED toplantısı geri sayım başladı! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merak ediliyor ve piyasanın gözü kulağı FED tarafından açıklanacak yeni faiz kararında. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Şubat FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Birçok kişinin gündeminde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı tarihi belli oldu. Geçtiğimiz ay 31 Ocak -1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın açıklama yapması bekleniliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Şubat FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 Şubat FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 22 Mart akşamı saat 21.00'da şubat ayı için FED faiz kararını açıklaması bekleniyor. Buna göre 21-22 Mart tarihlerinde saat 21.00'da merak edilen açıklamalar gerçekleştirilecek.

SON FED TOPLANTISI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası ( Fed ) politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırdı. Böylece ülkede faiz son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseldi.

ENFLASYONDA KISMI GEVŞEME VURGUSU

Açıklamada önceki metinden farklı olarak enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Yetkililer faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi. Karar metninde son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ettiği ifade edildi.